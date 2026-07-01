Frankfurt & Stuttgart wollen Raubein Mendy

Ende August startet die Bundesliga in ihre 64. Spielzeit und die Klubs arbeiten aktuell unter Hochdruck an schlagkräftigen Kadern für den Auftakt. Viele Spieler nutzen aktuell bei der Weltmeisterschaft die Gelegenheit, sich ins Schaufenster zu stellen. Wer horrende Ablösesummen vermeiden möchte, sieht sich allerdings lieber abseits der WM-Fahrer um.

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Laut Matteo Moretto sind Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart dabei in La Liga fündig geworden. Ebenso wie Celtic Glasgow haben die beiden deutschen Klubs Nobel Mendy von Rayo Vallecano ins Auge gefasst und buhlen um die Gunst des 21-jährigen Innenverteidigers.

Mendy war im vergangenen Sommer zunächst leihweise von Betis Sevilla zum Madrider Vorstadtklub gewechselt. Nach einer starken Saison aktivierte Rayo die Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro.

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Linksfuß mit kleinem Disziplinproblem

Der Senegalese hat im März sein Länderspieldebüt gefeiert, schaffte es aber knapp nicht, auf den WM-Zug aufzuspringen. Weitere Einsätze für die Löwen der Teranga wurden ihm jedoch von Nationalcoach Pape Thiaw in Aussicht gestellt.

Der Linksfuß besticht durch gutes Positions- und ein sehr sauberes Passspiel. Auch Kopfballduelle gehören zu seinen Stärken, Nachholbedarf hat Mendy noch in Sachen Disziplin und Abgeklärtheit. In 26 La Liga-Partien sammelte der robuste Zweikämpfer acht gelbe Karten sowie jeweils eine Gelb-Rote und Rote Karte.