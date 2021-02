Gil freut sich über Barça-Interesse

Der spanische Hoffnungsträger Bryan Gil nimmt das wachsende Interesse an seiner Person wohlwollend zur Kenntnis. „Es gefällt mir, bei den größten Vereinen weltweit auf dem Zettel zu stehen“, so der 20-Jährige laut dem Radiosender ‚Cadena SER‘. Aktuell ist Gil vom FC Sevilla an SD Eibar verliehen.

Der Offensivspieler kommt in 16 La Liga-Spielen in dieser Saison auf drei Tore und zwei Assists. Sein Kontrakt in Sevilla läuft noch bis 2023. Der U21-Nationalspieler hat es unter anderem dem FC Barcelona angetan.