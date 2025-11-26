VfL-Interesse: Kind lässt Mann nicht ziehen

Martin Kind hat kein Interesse daran, Marcus Mann an den VfL Wolfsburg abzugeben. „Im Moment brauchen wir nicht zu verhandeln“, erklärt der Aufsichtsrats-Boss von Hannover 96 auf ‚Bild‘-Nachfrage und führt aus: „Ich denke, da sind sich alle über Marcus Mann einig. Deswegen machen Verhandlungen keinen Sinn. Wir wollen Herrn Mann behalten.“

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den geschassten Sebastian Schindzielorz sind die Wölfe auf den 96-Sportgeschäftsführer gestoßen. Das Interesse ist verbrieft, wie Kind verrät: „Heute Morgen hat mir Herr Mann gesagt, dass Wolfsburg ihn verpflichten will. Bei mir hat sich vom VfL Wolfsburg aber noch keiner gemeldet. Als ich Marcus Mann zu Hannover 96 geholt habe, kannte keiner seinen Namen. Jetzt hat er sich einen Namen erarbeitet durch sehr gute und seriöse Arbeit. Mich wundert es nicht, dass er jetzt die Aufmerksamkeit anderer Vereine bekommen hat.“