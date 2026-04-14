Ablösefrei: Schalke will nächsten Altstar

Der FC Schalke 04 steht nach dem Erfolg gegen Aufstiegskonkurrent SV Elversberg am Wochenende (2:1) mit einem Bein in der Bundesliga. Im Hintergrund laufen bereits die Transferplanungen für die neue Saison. Nach dem erfolgreichen Coup mit Altstar Edin Dzeko (40) planen die Königsblauen, den nächsten Topstürmer zu holen, der sich im Herbst seiner Karriere befindet.

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Ein Kandidat ist bekanntlich Niclas Füllkrug (33). Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, beschäftigen sich die Gelsenkirchener außerdem mit einem Transfer von Wout Weghorst (33) von Ajax Amsterdam. Der Vertrag des 51-fachen niederländischen Nationalstürmers läuft im Sommer aus. Weghorst, der noch vor dem nächsten Saisonstart 34 Jahre alt wird, wäre somit ablösefrei.

Gute Argumente für Schalke

Zwar bemüht sich dem Vernehmen nach vor allem Twente Enschede seit Wochen intensiv um die Dienste des Hünen, doch dieser sei aktuell „ein wenig unsicher, was er nun genau tun soll“. Ein Wechsel zum Ligakonkurrenten sei keine ausgemachte Sache, das Spielerlager beschäftige sich aktuell auch mit ausländischen Klubs.

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Für Schalke spricht, dass Weghorst sich nach seinen Stationen beim VfL Wolfsburg und der TSG Hoffenheim bestens in der Bundesliga auskennt und Gelsenkirchen nahe an seiner ostniederländischen Heimat liegt, mit der der Angreifer noch sehr verbunden ist.

Hoffnung auf den nächsten Dzeko

Nach den guten Erfahrungen mit dem Transfer von Dzeko, der im Winter verpflichtet wurde und bisher neun Scorerpunkte in acht Partien sammelte, könnten sich die Fans der Königsblauen eventuell über einen weiteren prominenten Namen freuen.

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Neben den Knappen ist laut ‚Voetbal International‘ auch Benfica Lissabon an Weghorst dran und beobachtet dessen Situation genau. In der laufenden Saison erzielte der 1,97 Meter große Stürmer für Ajax sieben Treffer in 24 Spielen und bereitete drei weitere Tore vor.