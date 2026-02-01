Erste Einigung: Adamu auf dem Sprung

Junior Adamus Abschied vom SC Freiburg nimmt immer konkretere Formen an. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der Angreifer Einigung mit Celtic Glasgow erzielt. Die Verhandlungen zwischen den Klubs dauern noch an, nichtsdestotrotz hat sich Adamu bereits auf den Weg zum Medizincheck gemacht.

Adamu, im Sommer 2023 für sechs Millionen Euro von RB Salzburg verpflichtet, ist in Freiburg nicht mehr regelmäßig gefragt. Vor allem in der Liga setzte Trainer Julian Schuster zuletzt kaum noch auf ihn.