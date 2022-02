Lewandowski: Neuer Traum von Madrid?

Robert Lewandowski hat im Verlauf seiner Karriere nicht nur einmal darauf spekuliert, das Trikot von Real Madrid überstreifen zu können. Geklappt hat es mit dem Wechsel ins geschichtsträchtige Estadio Santiago Bernabéu allerdings nie. Und das, obwohl das Interesse mitunter durchaus beidseitig war.

Mittlerweile ist Lewandowski 33 Jahre alt und ein Wechsel zu Real ist weit entfernt. Ausgeträumt ist der Traum aber angeblich noch nicht. Die spanische Zeitung ‚as‘ widmet ihre Titelseite heute dem Torjäger vom FC Bayern. „Lewandowski hält sich zur Verfügung“, so die Schlagzeile. Weiter schreibt das Blatt: „Der Pole will seine Chancen auf einen Wechsel zu Real in diesem Sommer ausloten.“

Dass die Hoffnung im Lewandowski-Lager noch einmal aufkeimt soll daran liegen, dass die Bemühungen um Erling Haaland (21) von Borussia Dortmund derzeit nicht allzu intensiv sind.

