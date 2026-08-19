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Bundesliga

Bundesliga-Option für Smith

von Julian Jasch - Quelle: Hamburger Abendblatt
Eric Smith im Porträt @Maxppp

Der 1. FC Köln beschäftigt sich anscheinend mit Eric Smith (29). Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ gehört der Defensivspieler des FC St. Pauli am Geißbockheim zu den Alternativen, sollte Wunschspieler Ellyes Skhiri (31/Eintracht Frankfurt) nicht kommen.

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Smith ist sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechs einsetzbar. Seit geraumer Zeit macht der Schwede (zwei Länderspiele) keinen Hehl daraus, dass er in diesem Sommer ein neues Abenteuer angehen möchte – insbesondere nach dem Abstieg in Liga zwei. Eine konkrete Option hat sich bislang aber nicht ergeben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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