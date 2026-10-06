Nachdem Jamal Musiala seine Reise zur Nationalmannschaft aufgrund einer Muskelverletzung vorzeitig abbrechen musste, befindet sich der Offensivspieler des FC Bayern auf dem Weg der Besserung. Der ‚kicker‘ berichtet, dass der 23-Jährige heute auf den Trainingsplatz zurückkehrte. Allerdings konnte Musiala lediglich individuell trainieren.

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Wann der dribbelstarke Mittelfeldspieler wieder mit seinen Teamkollegen trainieren kann, ist noch offen. Musiala hatte sich im Vorfeld zur Partie gegen die Niederlande (1:1) einen Muskelfaserriss zugezogen und musste seinen Startelfplatz an Nadiem Amiri (29) abtreten. In den kommenden Wochen werden die Bayern auf die Dienste des Nationalspielers zurückgreifen müssen. Innerhalb der kommenden vier Wochen stehen für die Münchner neun Partien auf dem Programm.