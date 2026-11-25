Einem Wechsel von Davie Selke (31) zu Hannover 96 stehen mehrere Hürden im Weg. Zum einen würde Klubpatron Martin Kind laut der ‚Bild‘ nur dann größere Mittel für Ablöse- und Gehaltszahlungen freigeben, wenn der Zweitligist tabellarisch ernsthafte Chancen hätte, um den Aufstieg mitzuspielen. Selke steht bei Istanbul Basaksehir noch bis 2027 mit Option auf eine weitere Saison unter Vertrag und kassiert dort kolportiert rund zwei Millionen Euro im Jahr.

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Zum anderen verringere die aktuelle sportliche Situation des Mittelstürmers die Chancen der Niedersachsen. Unter Nuri Sahin ist Selke bei Basaksehir inzwischen Stammkraft, erzielte zuletzt sein zweites Saisontor. Der frühere BVB-Trainer hat der ‚Bild‘ zufolge sein Veto gegen einen Verkauf eingelegt. Das grundsätzliche Interesse der 96er bestätigt das Boulevardblatt derweil. Coach Sandro Wagner habe „sich in internen Gesprächen sehr positiv über Selke geäußert und würde den charismatischen Torjäger gerne nach Hannover holen“.