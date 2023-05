Nach Suspendierung: Messi zurück im PSG-Training

Die Wogen bei Paris St. Germain scheinen fürs Erste geglättet zu sein. Wie der französische Nobelklub mitteilt, hat Lionel Messi das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Am 2. Mai wurde der Superstar nach einem nicht genehmigten Sponsoring-Trip nach Saudi-Arabien eigentlich für zwei Wochen suspendiert. Wegen der Reise hatte Messi einen Trainingstag bei PSG verpasst, der ursprünglich als freier Tag angesetzt war, wegen schlechter Mannschaftsleistungen dann aber gestrichen wurde.

Messi zeigte sich einsichtig und meldete sich drei Tage nach dem Vorfall per Video zu Wort: „Ich möchte mich bei meinen Teamkollegen und dem Klub entschuldigen. Ich habe ehrlicherweise gedacht, dass wir an dem Tag frei hätten, so wie es eigentlich immer nach Spieltagen ist. Ich hatte den Trip bereits organisiert und konnte ihn nicht mehr absagen. Ich hatte ihn zu anderen Zeitpunkten zuvor schon abgesagt.“ Paris ließ die Trainingsrückkehr des 35-Jährigen unkommentiert.

