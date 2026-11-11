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Offiziell Premier League

Maatsen macht Nägel mit Köpfen

von Dominik Schneider - Quelle: avfc.co.uk
1 min.
Ian Maatsen (l.) im Duell mit Barça-Star Raphinha @Maxppp

Aston Villa und Ian Maatsen setzen den gemeinsamen Weg fort. Wie die Villans verkünden, steht der 24-jährige Niederländer ab sofort wieder langfristig unter Vertrag. Zur genauen Laufzeit macht der Klub keine Angabe, im Vorfeld war von einem neuen Arbeitspapier bis 2032 die Rede.

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Aston Villa
Ian’s staying 🇳🇱

Aston Villa is delighted to announce that Ian Maatsen has signed a new contract with the club.
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Nach einem sehr erfolgreichen Leihgeschäft zu Borussia Dortmund verkaufte der FC Chelsea den Linksverteidiger im Sommer 2024 für 44 Millionen Euro an den Ligakonkurrenten. Seither lief Maatsen in 100 Pflichtspielen für die Villans auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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