Ass im Ärmel: PSG-Vorstoß bei Upamecano

„Paris St. Germain ist ein sehr, sehr großer Verein mit einem großartigen Trainer und fantastischen Spielern. Aber im Moment habe ich den Kopf nicht frei dafür. Ich konzentriere mich auf Bayern München und die französische Nationalmannschaft. Die Saison ist noch lang, und dafür habe ich einen Berater“, hatte Dayot Upamecano erst gestern auf einer Pressekonferenz gesagt. Der Franzose wird schon länger mit PSG in Verbindung gebracht.

Laut ‚RMC‘ plant der französische Meister einen Vorstoß. Sollte sich der FC Bayern nicht bald mit Upamecano auf eine Verlängerung einigen, werde ein Angebot aus Paris auf dem Tisch liegen. Die Franzosen befinden sich also in Lauerstellung. Wesentlich offensiver ist da Real Madrid, das nach FT-Informationen sogar schon eine mündliche Einigung über die Rahmenbedingungen eines Vertrags mit Upamecano getroffen hat.

Berater als Ass im Ärmel

PSG könnte allerdings laut der ‚Bild‘ im Poker um die Gunst des 27-Jährigen ein entscheidendes Ass im Ärmel haben. Upamecanos Berater Moussa Sissoko habe einen engen Draht zu PSG, auch Ousmane Dembélé (28) wird von Sissoko vertreten. Aktuell scheint das Rennen offen, auch der FC Bayern rechnet sich noch gute Karten aus.