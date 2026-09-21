Héctor Fort sagte Borussia Dortmund am Ende ab und wechselte lieber vom FC Barcelona zu Real Sociedad San Sebastián. Und so blieb der Wunsch von Borussia Dortmund, noch einen neuen Rechtsverteidiger zu verpflichten, im Sommer-Transferfenster unerfüllt.

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Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Für den Winter bleibt die rechte Schiene die große Transfer-Baustelle. BVB-Sportdirektor Ole Book deutete in der vergangenen Woche bei den ‚Ruhr Nachrichten‘ bereits an, dass im Januar nachgelegt werden könnte: „Ja, wir sind in der Breite aktuell nicht übermäßig besetzt, das ist sicher so. […] Es könnte aber auch sein, dass dafür zunächst noch ein Abgang nötig ist.“

Gleichzeitig gäbe es Optionen im Kader, die den Außenbahn-Spezialistenmangel vorerst auffangen könnten. So etwa Maximilian Beier, der eigentlich weiter vorne zu Hause ist. Rechts gesetzt und aktuell unantastbar ist Vorlagenkönig Julian Ryerson (28). Sein bisheriger Konkurrent Yan Couto (24) macht aktuell eine ordentliche Figur als Leihspieler bei Como 1907. Die Italiener besitzen eine Kaufoption über rund 20 Millionen Euro.