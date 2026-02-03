Bericht: Sevilla plant Ramos-Coup

Kehrt Sergio Ramos als Spieler in La Liga zurück? Laut ‚Cadena SER‘ spielt der FC Sevilla mit dem Gedanken, den 39-Jährigen noch einmal unter Vertrag zu nehmen. Der Innenverteidiger wurde in der Akademie der Andalusier ausgebildet und kehrte bereits in der Saison 2023/24 für ein Jahr zu Sevilla zurück. Nach seinem Vertragsende beim mexikanischen Klub CF Monterrey ist Ramos seit Ende Dezember vereinslos und wäre für Sevilla ablösefrei zu haben.

Der spanische Topklub befindet sich seit einigen Jahren in finanziellen Schwierigkeiten und rutscht immer tiefer in die sportliche Krise. In Folge des blamablen 1:4 gegen RCD Mallorca am gestrigen Montag sackte der fünfmalige Europa League-Sieger bis auf Tabellenplatz 15 ab. Das größte Manko ist die Defensive, mit 37 Gegentoren sind die Rot-Weißen die Schießbude der Liga. Ramos verhandelt gegenwärtig als Kopf einer Investorengruppe den Kauf des Klubs. Im Zuge der Gespräche kam laut ‚Cadena SER‘ die Idee auf, ihn auch eine aktive Rolle auf dem Platz einnehmen zu lassen.