„Ich will es nicht kleinreden, es war schon ein Schock. Es war eine Folge daraus, dass ich weitergemacht habe und eigentlich eine Pause gebraucht hätte. Aber dann war es zu spät. Jetzt fühle ich mich gut, ich habe einen langen Prozess gemacht seitdem“, hatte Vincent Kompany auf seiner ersten Pressekonferenz nach seinem Zusammenbruch wegen einer Hirnhautreizung zu Protokoll gegeben.

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Dieser „lange Prozess“, bei dem Kompany rund drei Wochen krankheitsbedingt gefehlt hatte, resultierte beim 40-Jährigen offenbar in einer Einsicht: Vieles funktioniert auch ohne ihn. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass Kompany einige seiner Aufgaben „künftig auf mehrere Schultern verteilen“ wolle. Er habe die Zeit genutzt, um darüber nachzudenken, in welchen Bereichen er Verantwortung abgeben könne.

Offen lässt das Fachmagazin, wo genau Kompany künftig kürzertritt. Fest steht: Der Trainer fühlt sich inzwischen wieder pudelwohl und kerngesund. Zwar werde er weiterhin täglich an der Säbener Straße behandelt und untersucht, er habe aber seinem Staff und den Spielern deutlich gemacht, dass sie sich keinerlei Sorgen um seine Gesundheit machen müssen. Während seiner Abstinenz wurde in Fußball-Deutschland die Frage diskutiert, ob sich Kompany zu viel zumutet.