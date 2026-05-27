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Offiziell Bundesliga

Heuer Fernandes bleibt beim HSV

von Dominik Schneider - Quelle: hsv.de
1 min.
Arm runter Daniel Heuer Fernandes @Maxppp

Daniel Heuer Fernandes hat seinen Vertrag beim Hamburger SV verlängert. Wie der Bundesligist mitteilt, wurde der Kontrakt mit dem Stammkeeper der Rothosen verlängert. Dem Vernehmen nach läuft das neue Arbeitspapier bis 2028. Zuletzt gestaltete sich eine Einigung dem Vernehmen nach schwierig, jetzt sind Verein und der 33-Jährige aber final übereingekommen.

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Hamburger SV
𝐆𝐞𝐦𝐞𝐢𝐧𝐬𝐚𝐦 𝐰𝐞𝐢𝐭𝐞𝐫! 😍🧤

Wir verlängern den Vertrag mit Daniel Heuer Fernandes vorzeitig.

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Der Schlussmann des HSV wurde zeitweise sogar mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Dazu wird es aber nicht gekommen, der in Bochum geborene Portugiese bleibt den Hamburgern erhalten und geht in seine achte Saison beim Nordklub. „Ich bin sehr glücklich über meine erneute Vertragsverlängerung. Ich spüre Vertrauen und eine tiefe Verbundenheit zu diesem Club, bei dem ich gerade meine siebte Saison beendet habe. Dass ich das einmal sagen würde, hätte ich bei meiner Ankunft im Jahr 2019 nicht wirklich gedacht“, betont Heuer Fernandes.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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