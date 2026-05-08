Bericht: De Ketelaere sagt Bayern zu

Der FC Bayern plant auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive mehrgleisig. Mit Anthony Gordon (25/Newcastle United) und Mika Godts (20/Ajax Amsterdam) werden zwei flexible Offensivspieler mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Doch auch mögliche Backups für Harry Kane (32) werden an der Säbener Straße gehandelt, heute etwa William Osula (22/Newcastle United).

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Wie Sacha Tavolieri berichtet, gesellt sich nun auch Charles De Ketelaere zum Kandidatenkreis. Der deutsche Rekordmeister zeige „konkretes Interesse“ am Offensivmann von Atalanta Bergamo. Der 25-Jährige selbst habe einem Wechsel in die bayrische Landeshauptstadt sogar schon zugestimmt.

Die persönlichen Konditionen sollten laut Tavolieri für einen möglichen Deal kein Hindernis darstellen. Gespräche zwischen den Klubs sind dem Bericht zufolge für die kommenden Wochen angesetzt. Vertraglich ist De Ketelaere bis 2028 an Bergamo gebunden.

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Wie der belgische Nationalspieler beim FCB eingeplant wäre, ist unklar. Da er überwiegend im Zentrum beheimatet ist, wäre De Ketelaere wohl eher der Backup für Torjäger Kane, statt eine Alternative für die Außen. Ein klassischer Stürmer ist der technisch feine Linksfuß nicht, taugt mit seinen 1,92 Metern aber durchaus als Zielspieler.