Mainz: So lange fehlt Amiri

Der FSV Mainz muss im Kampf um den Klassenerhalt einen herben Rückschlag hinnehmen. Nach dem 1:1 gegen Bayer Leverkusen erklärte Sportdirektor Niko Bungert, Amiri werde „mehrere Wochen“ ausfallen. Den 29-Jährigen plagt eine Fersenverletzung.

Es ist eine bittere Nachricht für die Rheinhessen, da Amiri einer der wichtigsten Leistungsträger ist. In 28 Spielen steuerte er 15 Tore und drei Vorlagen bei und ist unter Urs Fischer das Gesicht des Aufschwungs. Gegen Leverkusen übernahm seine Position auf der Acht Paul Nebel (23).