Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Mainz: So lange fehlt Amiri

von Dominik Sandler
Nadiem Amiri im DFB-Trikot @Maxppp

Der FSV Mainz muss im Kampf um den Klassenerhalt einen herben Rückschlag hinnehmen. Nach dem 1:1 gegen Bayer Leverkusen erklärte Sportdirektor Niko Bungert, Amiri werde „mehrere Wochen“ ausfallen. Den 29-Jährigen plagt eine Fersenverletzung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es ist eine bittere Nachricht für die Rheinhessen, da Amiri einer der wichtigsten Leistungsträger ist. In 28 Spielen steuerte er 15 Tore und drei Vorlagen bei und ist unter Urs Fischer das Gesicht des Aufschwungs. Gegen Leverkusen übernahm seine Position auf der Acht Paul Nebel (23).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Mainz 05
Nadiem Amiri

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Nadiem Amiri Nadiem Amiri
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert