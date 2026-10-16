HSV-Hype: Schnelles Vuskovic-Comeback?

In knapp einem Monat ist die Leidenszeit von Mario Vuskovic beendet. Das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, dass der HSV am 15. November ein Testspiel gegen dessen Heimatklub Hajduk Split angesetzt hat, um die Wettbewerbsfähigkeit des 24-Jährigen zu testen. Seit vier Jahren fehlt der Innenverteidiger aufgrund einer Dopingsperre.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Testspiel ist bewusst direkt auf den ersten Tag gelegt, an dem Vuskovic offiziell wieder spielberechtigt ist. Die Zeitung geht davon aus, dass das Volksparkstadion beim Testspiel ausverkauft sein wird. Eine Woche nach dem Spiel gegen Hajduk steht für die Rothosen das Derby gegen Werder Bremen an. Dann könnte Vuskovic sogar schon eingreifen.