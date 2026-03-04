Menü Suche
St. Pauli bestätigt Mets-Ausfall

von Tom Kunze - Quelle: FC St. Pauli
Karol Mets @Maxppp

Wie der FC St. Pauli bekanntgibt, muss der Kiez-Club vorerst auf die Dienste von Innenverteidiger Karol Mets verzichten. Demnach ergab eine MRT-Untersuchung „eine Verletzung in der linken Wade“, weshalb der estnische Nationalspieler dem Abstiegskandidaten auf unbestimmte Zeit fehlen wird. Der 32-jährige Defensivmann musste beim Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (1:0) bereits zur Pause angeschlagen ausgewechselt werden.

Für die Hamburger bedeutet der Ausfall des erfahrenen Innenverteidigers einen bitteren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt, schließlich ist der Rechtsfuß in der laufenden Spielzeit absoluter Leistungsträger: Seit seinem Verletzungscomeback am siebten Spieltag absolvierte Mets jedes Bundesligaspiel von Beginn an.

