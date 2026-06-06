Menü Suche
Kommentar 5
Premier League

Chiesa plant Liverpool-Abflug

von Dominik Sandler - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Federico Chiesa klopft aufs Wappen @Maxppp

Die Tage von Federico Chiesa beim FC Liverpool könnten gezählt sein. Im Interview mit der ‚Gazzetta dello Sport‘ sagt der 28-Jährige: „Ich möchte regelmäßig spielen. Wenn ich in der Premier League keine Kontinuität finde, muss ich mich woanders umsehen.“ In der Vergangenheit wurde der Italiener immer wieder mit einer Rückkehr zu Juventus Turin in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zunächst will der Rechtsaußen das Kapitel bei den Reds aber noch nicht endgültig abschließen. Immerhin steht seit wenigen Tagen fest, dass in Andoni Iraola künftig ein neuer Trainer an der Seitenlinie steht. „Ich fahre zur Vorbereitungstour in die USA, dann werde ich mit dem Verein und dem neuen Trainer Iraola sprechen und wir werden sehen“, so Chiesa.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Serie A
Liverpool
Juventus
Federico Chiesa

Weitere Infos

Premier League Premier League
Serie A Serie A
Liverpool Logo FC Liverpool
Juventus Logo Juventus Turin
Federico Chiesa Federico Chiesa
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert