Chiesa plant Liverpool-Abflug

Die Tage von Federico Chiesa beim FC Liverpool könnten gezählt sein. Im Interview mit der ‚Gazzetta dello Sport‘ sagt der 28-Jährige: „Ich möchte regelmäßig spielen. Wenn ich in der Premier League keine Kontinuität finde, muss ich mich woanders umsehen.“ In der Vergangenheit wurde der Italiener immer wieder mit einer Rückkehr zu Juventus Turin in Verbindung gebracht.

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Zunächst will der Rechtsaußen das Kapitel bei den Reds aber noch nicht endgültig abschließen. Immerhin steht seit wenigen Tagen fest, dass in Andoni Iraola künftig ein neuer Trainer an der Seitenlinie steht. „Ich fahre zur Vorbereitungstour in die USA, dann werde ich mit dem Verein und dem neuen Trainer Iraola sprechen und wir werden sehen“, so Chiesa.