Trotz Veto: Silva spricht von BVB-Abschied

Bereits zweimal schloss Sportdirektor Sebastian Kehl öffentlich einen Winterabgang von Fábio Silva (23) aus. Dennoch hat der Stürmer, der erst im Sommer für rund 22,5 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers losgeeist wurde, seine Abwanderungsgedanken offenbar nicht ad acta gelegt.

Wie aus der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild hervorgeht‘, „erzählte Silva in der Kabine mindestens einem Spieler, dass sich dringend etwas ändern müsse, er andernfalls einen Wechsel anstrebe“. Sein Wunsch nach mehr Spielzeit mit Blick auf eine mögliche WM-Teilnahme liegt auf der Hand. Bislang fand sich der Portugiese erst dreimal in der schwarz-gelben Startelf wieder.

An der Strobelallee wäre man gut beraten, die Situation nun schleunigst zu klären, indem Silva im besten Fall mehr Einsätze in Aussicht gestellt werden. Andernfalls scheint der 1,85 Meter große Rechtsfuß einen Transfer zu forcieren. Und in Betis Sevilla steht ein Abnehmer bereit, dem Silva selbst bereits zugesagt haben soll.