Nürnberg verhandelt Chaikhoun-Abgang

Unter Miroslav Klose hat Ayoub Chaikhoun beim 1. FC Nürnberg keine Chance, weshalb er den Verein verlassen möchte. Der ‚Bild‘ zufolge gab es bereits konkrete Gespräche mit interessierten Klubs. Der FCN wolle sein Mittelfeldtalent ohne Kaufoption verleihen, die 3. Liga erscheint als realistisches Ziel.

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Auch Bundesligisten und Klubs aus Liga zwei wollen Chaikhoun laut dem Boulevardblatt festverpflichten, was für die Mittelfranken allerdings nicht in Frage komme. Der ehemalige Frankfurter durfte unter Klose nur zweimal bei den Profis auflaufen, seit Anfang März fehlt er im Kader und spielt für die Zweitvertretung.