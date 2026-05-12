Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Nürnberg verhandelt Chaikhoun-Abgang

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Ayoub Chaikhoun dribbelt mit dem Ball @Maxppp

Unter Miroslav Klose hat Ayoub Chaikhoun beim 1. FC Nürnberg keine Chance, weshalb er den Verein verlassen möchte. Der ‚Bild‘ zufolge gab es bereits konkrete Gespräche mit interessierten Klubs. Der FCN wolle sein Mittelfeldtalent ohne Kaufoption verleihen, die 3. Liga erscheint als realistisches Ziel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Bundesligisten und Klubs aus Liga zwei wollen Chaikhoun laut dem Boulevardblatt festverpflichten, was für die Mittelfranken allerdings nicht in Frage komme. Der ehemalige Frankfurter durfte unter Klose nur zweimal bei den Profis auflaufen, seit Anfang März fehlt er im Kader und spielt für die Zweitvertretung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Nürnberg
Ayoub Chaikhoun

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Ayoub Chaikhoun Ayoub Chaikhoun
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert