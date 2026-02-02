Menü Suche
Gespräche laufen: Neuer Verteidiger für Werder?

Werder Bremen möchte die eigene Defensive noch verstärken. Jetzt hat man einen potenziellen Neuzugang an der Angel.

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Conrad Egan-Riley sucht nach Passoptionen @Maxppp

Die Defensive bereitet Werder Bremen einige Sorgen. Sowohl Maximilian Wöber als auch Amos Pieper und Niklas Stark fallen derzeit mit Verletzungen aus. Verstärkung soll her, eine heiße Spur gibt es bereits.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, wollen die Grün-Weißen Conrad Egan-Riley an die Weser locken. Mit Olympique Marseille laufen bereits Gespräche über eine Leihe des 23-Jährigen.

In Südfrankreich kommt der Innenverteidiger kaum zum Zug, lediglich neunmal lief er in der Ligue 1 auf. In Bremen will er nun seiner Karriere neuen Schwung verleihen.

