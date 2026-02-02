Gespräche laufen: Neuer Verteidiger für Werder?

Die Defensive bereitet Werder Bremen einige Sorgen. Sowohl Maximilian Wöber als auch Amos Pieper und Niklas Stark fallen derzeit mit Verletzungen aus. Verstärkung soll her, eine heiße Spur gibt es bereits.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Bild‘ berichtet, wollen die Grün-Weißen Conrad Egan-Riley an die Weser locken. Mit Olympique Marseille laufen bereits Gespräche über eine Leihe des 23-Jährigen.

In Südfrankreich kommt der Innenverteidiger kaum zum Zug, lediglich neunmal lief er in der Ligue 1 auf. In Bremen will er nun seiner Karriere neuen Schwung verleihen.