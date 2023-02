Osimhen lässt Napoli-Zukunft offen

Victor Osimhen lässt seine Zukunft bei der SSC Neapel über die aktuelle Saison hinaus offen. In einem Interview mit ‚ESPN‘ erklärt der 24-jährige Stürmer: „Im Moment konzentriere ich mich auf Napoli und sie haben das letzte Wort. […] Am Ende der Saison werden wir sehen, was passieren wird, aber das liegt nicht an mir. Das muss der Verein entscheiden.“

Der ehemalige Wolfsburger führt aus: „Und dass ich das Interesse dieser Spitzenklubs auf mich ziehen kann, zeigt, dass ich mich gut mache, und es motiviert mich, noch mehr für mich und mein Team zu tun.“ In der laufenden Saison war Osimhen in 19 Serie A-Einsätzen bislang an 22 Treffern direkt beteiligt (18 Tore, vier Vorlagen). Eine phänomenale Quote. Auch beim gestrigen Sieg der Partenopei über Eintracht Frankfurt (2:0) war der Nigerianer erfolgreich und erzielte in der 40. Minute per Linksschuss das 1:0.

