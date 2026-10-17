Eintracht: Koch reagiert auf harte Hütter-Kritik

Robin Koch (30) hat sich zur harten öffentlichen Kritik von Trainer Adi Hütter im Anschluss an das 0:6-Debakel vor einer Woche bei RB Leipzig geäußert. Am gestrigen Freitagabend sagte der Kapitän von Eintracht Frankfurt nach dem 1:0-Sieg gegen den 1. FC Köln bei ‚Sky‘: „Ich bin froh, dass es dann mal ich abbekomme und vielleicht nicht irgendein Schwächerer. Das gehört dazu. Natürlich ist es nie schön, wenn man dann auch in der Öffentlichkeit oder in der Presse dann so viel über sich lesen muss. Wichtig ist, dass man im Kopf klar bleibt und genau so eine Reaktion zeigt.“

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Gegen die Kölner präsentierte sich Koch deutlich formverbessert, gewann unter anderem 100 Prozent der Luftzweikämpfe. Für seine Leistung erhielt der Frankfurter Abwehrchef von Hütter ein Extralob: „Lufthoheit, sensationell, Mannschaft im Griff gehabt. Er hat es sich zu Herzen genommen. Für mich hat er sein bestes Spiel abgeliefert. Es ist ja auch nie einfach, wenn man vom Cheftrainer kritisiert wird. Robin hat heute gezeigt, dass er auch in der Viererkette spielen kann.“