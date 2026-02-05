Schalke: Younes lehnt Millionen-Angebot ab

Amin Younes hat eine Wechseloption im Winter verstreichen lassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hätte sich der Dribbler dem indonesischen Rekordmeister Persija Jakarta anschließen können, lehnte aber ab.

Und das, obwohl ihm dem Bericht zufolge eine Verfünffachung seines Gehalts gewunken hätte: Persija bot demnach über eine Million Euro für anderthalb Jahre, während Younes auf Schalke bis Vertragsablauf im Sommer noch maximal 180.000 Euro einstreicht. Der 32-jährige Ex-Nationalspieler ist unter Trainer Miron Muslic in aller Regel nur zweite Wahl.