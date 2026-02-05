Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Schalke: Younes lehnt Millionen-Angebot ab

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Amin Younes im Schalke-Dress @Maxppp

Amin Younes hat eine Wechseloption im Winter verstreichen lassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hätte sich der Dribbler dem indonesischen Rekordmeister Persija Jakarta anschließen können, lehnte aber ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und das, obwohl ihm dem Bericht zufolge eine Verfünffachung seines Gehalts gewunken hätte: Persija bot demnach über eine Million Euro für anderthalb Jahre, während Younes auf Schalke bis Vertragsablauf im Sommer noch maximal 180.000 Euro einstreicht. Der 32-jährige Ex-Nationalspieler ist unter Trainer Miron Muslic in aller Regel nur zweite Wahl.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Schalke 04
Persija
Amin Younes

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Persija Logo Persija
Amin Younes Amin Younes
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert