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Bundesliga

Beschert Ebnoutalib der Eintracht einen Millionen-Regen?

Gegen den 1. FC Köln war Younes Ebnoutalib der große Matchwinner. Seine Leistung blieb den Scouts eines Premier League-Vertreters offenbar nicht verborgen.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Teamtalk
1 min.
Younes Eboutalib hadert mit dem Schiedsrichter @Maxppp

Younes Ebnoutalib hat Interesse in der Premier League geweckt. Wie das britische Portal ‚Teamtalk‘ berichtet, waren Scouts von Tottenham Hotspur am gestrigen Samstag im Stadion, um den Torjäger von Eintracht Frankfurt unter die Lupe zu nehmen.

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Der Auftritt des Neu-Nationalspielers, der beim 1:0-Erfolg den entscheidenden Treffer markierte, dürfte den Beobachtern gefallen haben.

Laut ‚Teamtalk‘ haben die Spurs den Rechtsfuß schon seit einiger Zeit auf dem Schirm. Dieser blickt auf fünf Treffer aus den bisherigen sechs Ligaspielen zurück, nachdem er im Sommer fast zum FC Schalke 04 gewechselt wäre.

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Möglicherweise winkt den Frankfurtern nach der Saison der nächste Stürmer-Geldregen, auch wenn nahezu dreistellige Millionensummen wie bei Randal Kolo Muani (27) oder auch Hugo Ekitike (24) voraussichtlich nicht zu erreichen sein werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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