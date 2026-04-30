Klarer Bundesliga-Rat an Woltemade

DFB-Stürmer Nick Woltemade (24) sollte in die Bundesliga zurückkehren – das ist jedenfalls die Meinung von über der Hälfte der FT-Leser. In einer entsprechenden Umfrage mit 2482 Teilnehmern sprachen sich 51 Prozent für diese Option aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Was empfehlt ihr Nick Woltemade im Sommer? Bei Newcastle durchbeißen Zurück in die Bundesliga Wechsel innerhalb der Premier League Wechsel in eine ganz andere Liga Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Bei Newcastle United hat der 75-Millionen-Einkauf mittlerweile einen schwierigen Stand, bekam zuletzt auch in der englischen Presse ordentlich Gegenwind. Beim FC Bayern und Borussia Dortmund soll Woltemade grundsätzlich auf dem Zettel stehen, wäre jedoch schwer zu finanzieren. Womöglich geht ja etwas per Leihe?