Menü Suche
Kommentar 2
2. Bundesliga

Elversberg lehnt Angebot für Ebnoutalib ab

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Ebnoutalib im Elversberg-Trikot @Maxppp

Die SV Elversberg hat das Angebot des VfL Wolfsburg für Younes Ebnoutalib abgelehnt. Wie ‚Sky‘ berichtet, reichten acht Millionen Euro plus zwei Millionen Boni dem Zweitligisten nicht aus, um den Zwölf-Tore-Stürmer abzugeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst gestern war bekannt geworden, dass die Wölfe in den Poker um Ebnoutalib eingestiegen sind. Auch Eintracht Frankfurt will den 22-Jährigen in diesem Winter verpflichten und hat auch schon Einigung mit der Spielerseite erzielt. Nun bahnt sich ein zäher Ablösepoker mit mehreren Teilnehmern an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bundesliga
Elversberg
Wolfsburg
Frankfurt
Younes Ebnoutalib

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Elversberg Logo SV Elversberg
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Younes Ebnoutalib Younes Ebnoutalib
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert