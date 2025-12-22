Elversberg lehnt Angebot für Ebnoutalib ab

Die SV Elversberg hat das Angebot des VfL Wolfsburg für Younes Ebnoutalib abgelehnt. Wie ‚Sky‘ berichtet, reichten acht Millionen Euro plus zwei Millionen Boni dem Zweitligisten nicht aus, um den Zwölf-Tore-Stürmer abzugeben.

Erst gestern war bekannt geworden, dass die Wölfe in den Poker um Ebnoutalib eingestiegen sind. Auch Eintracht Frankfurt will den 22-Jährigen in diesem Winter verpflichten und hat auch schon Einigung mit der Spielerseite erzielt. Nun bahnt sich ein zäher Ablösepoker mit mehreren Teilnehmern an.