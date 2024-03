Van Nistelrooy wünscht sich Bundesliga-Job

Ruud van Nistelrooy steht einem Engagement als Trainer in der Bundesliga sehr offen gegenüber. Im Interview mit ‚Relevo‘ sagt der niederländische Coach: „Ich habe Angebote aus Holland, aber ich würde gerne in Spanien, England oder Deutschland trainieren. Ligen, in denen ich selbst gespielt habe. Ich spreche auch die Sprachen.“

Seit Mai 2023 ist van Nistelrooy vereinslos. Zuvor stand er 50 Pflichtspiele lang bei der PSV Eindhoven in der Verantwortung. Als Profi spielte der frühere Torjäger unter anderem eineinhalb Jahre beim Hamburger SV.