Bayerns Wunschpreis für Brown

Die Preisvorstellungen von Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern bei Nathaniel Brown (22) sind näher beieinander als bisher gedacht. ‚Sky‘ berichtet, dass die Münchner den Wert des Linksverteidigers auf 50 Millionen Euro taxieren. Die SGE stellt sich dagegen eine Ablöse im Bereich von 60 bis 65 Millionen Euro vor.

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Eine Einigung zwischen Brown und den Münchnern gibt es bereits. Angesichts der geringen Differenz bei der Valuierung dürfte auch die Einigung zwischen den Vereinen keine extrem hohe Hürde darstellen. Der deutsche Nationalspieler soll bereits signalisiert haben, dass er ausschließlich zu den Bayern wechseln will.