Borussia Dortmund würde Innenverteidiger Luca Reggiani (18) im Winter ziehen lassen, wenn der Preis stimmt. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ fordert der BVB rund zehn Millionen Euro, ein Wechsel werde wahrscheinlicher.

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Vor allem in seiner italienischen Heimat hat der Nationalspieler (ein A-Länderspiel) einen Markt, unter anderem der AC Mailand zeigt Interesse. Für die Dortmunder Profis bestritt Reggiani in dieser Saison nur zwei Spiele, sein Vertrag läuft bis 2029.