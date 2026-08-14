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Gespräche laufen: Osimhen zu Arsenal?

Für Galatasaray markierte Victor Osimhen bislang beeindruckende 75 Scorerpunkte in 74 Einsätzen. Geht der Nigerianer bald in der Premier League auf Torejagd?

von Fabian Ley - Quelle: The Telegraph | FT-Info
1 min.
Victor Osimhen zeigt den Weg an @Maxppp

Der FC Arsenal beschäftigt sich mit der Personalie Victor Osimhen (27). Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, führen der englische Meister und Galatasaray Gespräche über einen möglichen Transfer des Mittelstürmers. Diese Information kann FT bestätigen.

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Erste Kontakte wurden geknüpft, ein formelles Angebot der Gunners liegt allerdings noch nicht vor. Galatasaray hat nach FT-Informationen noch keine Ablösesumme für Osimhen festgelegt, möchte aber mindestens die getätigte Investition von 75 Millionen Euro wieder einspielen.

Gala will Martinelli & Nwaneri

Die beiden Klubs sprechen derweil nicht nur über Osimhen, auch Gabriel Martinelli (25) und Ethan Nwaneri (19) sind Gegenstand der Verhandlungen. Die Istanbuler zeigen Interesse an den Offensivspielern der Nordlondoner. Für Martinelli hat der türkische Spitzenklub ein Angebot in Höhe von 45 Millionen Euro eingereicht.

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Findet Osimhen tatsächlich den Weg zu Arsenal? Noch unklar – auf der Liste der potenziellen Alternativen für Angreifer Julián Alvarez (26/Atlético Madrid) steht der nigerianische Nationalspieler jedenfalls. An Osimhen soll unter anderem auch Saudi-Klub Al Hilal dran sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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