Grillitsch: Wird es am Ende Spanien?

Spanische Klubs haben sich in das Rennen um Florian Grillitsch von der TSG Hoffenheim eingeschaltet. Der englische ‚Telegraph‘ berichtet vom Interesse aus La Liga, ohne allerdings konkrete Namen zu nennen. Stattdessen führt das englische Blatt den FC Everton und Leeds United als mögliche neue Arbeitgeber des im Sommer ablösefreien Mittelfeldspielers ins Feld.

Grillitschs Vertrag läuft aus. Bereits im vergangenen Sommer wollte der 26-jährige Österreicher die TSG verlassen. Zahlreiche Interessenten wurden in den zurückliegenden Wochen mit Grillitsch in Verbindung gebracht, darunter der FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Newcastle United, die SSC Neapel, Lazio Rom, die AS Rom und der AC Mailand.