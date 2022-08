Spielpraxis erwünscht: Chelsea offen für Chalobah-Leihe

Trevoh Chalobah vom FC Chelsea könnte sich in Kürze vorübergehend einem neuen Verein anschließen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, stehen die Blues einem Leihgeschäft offen gegenüber. Vereine aus der Premier League und der Serie A haben dem Bericht zufolge ihr Interesse am Defensivallrounder hinterlegt.

Der 23-Jährige kam wettbewerbsübergreifend in der vergangenen Saison 31 Mal für Chelsea zum Einsatz. Auch in Zukunft soll Chalobah, der einen bis 2026 gültigen Vertrag besitzt, wieder eine Rolle an der Stamford Bridge spielen. Für die Offiziellen beim Londoner Klub steht deshalb fest, dass die mögliche Leihe keine Kaufoption enthalten wird, heißt es weiter.