Clemens Fritz hat sich zu einem möglichen Verbleib von Niclas Füllkrug (33) beim SV Werder Bremen geäußert. Ob der ohne Kaufoption von West Ham United ausgeliehene Mittelstürmer auch über die Saison hinaus für die Grün-Weißen auf Torejagd gehen könnte, müsse man „mal abwarten, noch ist das zu früh“, hält sich Werders Sportchef gegenüber dem ‚kicker‘ bedeckt.

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Zugleich betont Fritz allerdings: „Wir sind total happy mit ihm und würden uns natürlich auch freuen, wenn es über das Jahr hinaus weiter ginge und er uns erhalten bleiben kann.“ Diese klare Haltung verwundert nicht: Mit fünf Toren aus den ersten sechs Einsätzen hat sich Füllkrug an der Weser in Windeseile wieder zu einer zentralen Figur gemausert.

„Ich glaube, er fühlt sich unheimlich wohl, das sieht man auch“, erklärt Fritz, der einräumt: „Man muss aber auch sagen: Ohne sein Zutun wäre der Wechsel schon jetzt nicht möglich gewesen.“ Für die Rückkehr zu seinem Herzensklub nahm Füllkrug finanzielle Einbußen in Kauf.

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Mit Blick auf einen potenziellen Verbleib ist laut ‚Sky‘ vor allem die Ligazugehörigkeit von West Ham entscheidend, da sich mit dieser auch sein Gehalt verändert. Füllkrugs Vertrag beim englischen Zweitligisten läuft noch bis 2028.