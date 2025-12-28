Odogu feiert Serie A-Debüt

Innenverteidiger-Talent David Odogu (19) hat sein Ligadebüt für den AC Mailand gefeiert. Beim heutigen 3:0-Erfolg über Hellas Verona kam der ehemalige Wolfsburger, der im Sommer für sieben Millionen Euro in die Modestadt gewechselt war, wenige Minuten vor Schluss für Fikayo Tomori in die Partie.

Zum Einsatz war Odogu bislang ausschließlich in der zweiten Mannschaft sowie einmal in der Coppa Italia gekommen. Der Rechtsfuß ist deutscher U20-Nationalspieler, 2017 wurde er mit der U17 sowohl Welt- als auch Europameister.