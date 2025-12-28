Menü Suche
Kommentar
Serie A

Odogu feiert Serie A-Debüt

von Tobias Feldhoff
David Odogu vor dem Warm-Up am Spieltag @Maxppp

Innenverteidiger-Talent David Odogu (19) hat sein Ligadebüt für den AC Mailand gefeiert. Beim heutigen 3:0-Erfolg über Hellas Verona kam der ehemalige Wolfsburger, der im Sommer für sieben Millionen Euro in die Modestadt gewechselt war, wenige Minuten vor Schluss für Fikayo Tomori in die Partie.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum Einsatz war Odogu bislang ausschließlich in der zweiten Mannschaft sowie einmal in der Coppa Italia gekommen. Der Rechtsfuß ist deutscher U20-Nationalspieler, 2017 wurde er mit der U17 sowohl Welt- als auch Europameister.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Mailand
David Odogu

Weitere Infos

Serie A Serie A
Mailand Logo AC Mailand
David Odogu David Odogu
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert