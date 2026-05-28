Nicht nur Gordon: Barça forciert 180-Millionen-Doppelschlag

Beim FC Barcelona passiert selten etwas, ohne dass es bereits frühzeitig an die katalanischen Medien durchgestochen wird. Doch der Blitz-Transfer von Anthony Gordon (25), mit dessen Vollzug stündlich gerechnet wird, überraschte am gestrigen Mittwoch alle Experten. Nicht nur die Plötzlichkeit des Deals, sondern auch die Höhe der Ablöse schien bei den hoch verschuldeten Katalanen nicht möglich.

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Bis zu 80 Millionen Euro inklusive Boni sollen an Newcastle United fließen, Barça möchte den FC Bayern und einige Premier League-Konkurrenten so schnell wie möglich ausstechen. Doch damit sind die Transferplanungen noch lange nicht abgeschlossen, der nächste XXL-Deal soll laut ‚Mundo Deportivo‘ noch vor WM-Beginn folgen. Für mehr als 100 Millionen Euro soll Julián Alvarez von Atlético Madrid losgeeist werden.

Seifenoper vermeiden

Der Angreifer flirtet bereits seit Monaten mit den Katalanen und gilt als absoluter Wunschtransfer. Bislang galt eine Verpflichtung des Weltmeisters von 2022 als finanziell nur schwer zu bewerkstelligen. Doch Barcelona, das seine Gehaltskosten im vergangenen Jahr massiv reduziert hat, macht Nägel mit Köpfen: Am gestrigen Mittwoch traf sich laut mehreren übereinstimmenden Medienberichten Sportdirektor Deco mit den Beratern des Argentiniers, um den Transfer zu forcieren.

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Laut Fabrizio Romano soll ein erstes schriftliches Angebot zeitnah überbracht werden. Ein Spielertausch soll nicht Teil des Deals sein. Laut ‚Sport‘ soll es sich um 90 Millionen Euro plus Boni handeln. Barça möchte das Bezahlmodell so einfach wie möglich halten und schnell zu einer Einigung kommen.

Atlético möchte Alvarez eigentlich halten, dieser lehnte jedoch zuletzt ein Angebot zur Vertragsverlängerung ab. Klar ist: Beide Teams „wollen eine Seifenoper über den ganzen Sommer vermeiden“, so die ‚Mundo Deportivo‘.