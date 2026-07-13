Doekhi-Medizincheck steht an

Danilho Doekhi steht unmittelbar vor der Vertragsunteschrift bei Lazio Rom. Laut Matteo Moretto wird der Innenverteidiger, dessen Vertrag vor zwei Wochen bei Union Berlin auslief, am heutigen Montag in der Ewigen Stadt erwartet.

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Laut dem Transferinsider seien zwar noch „allerletzte Details“ zu klären, sobald die Punkte aber abgearbeitet sind, soll der 28-jährige Niederländer den Medizincheck ablegen. Für Union sammelte Doekhi seit seinem Wechsel 2022 insgesamt 137 Pflichtspieleinsätze und erzielte dabei 16 Tore.