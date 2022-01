Bayern & Barça sprechen mit Ginter – Christensen will mehr Geld

Der FC Bayern hat den Kontakt zu Matthias Ginter erneuert. ‚Bild‘-Reporter Christian Falk spricht im Podcast Bayern-Insider von einem „neuen Vorstoß“ beim Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach, betont aber gleichzeitig, dass die Klubführung nicht vollends von Ginter überzeugt sei. Der deutsche Nationalspieler ist im Sommer ablösefrei zu haben.

Die Bayern befinden sich auf der Suche nach einem Nachfolger für Niklas Süle (26), der seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Für Ginter spricht: Schon für vergleichsweise geringe vier Millionen Euro Jahresgehalt soll der 27-Jährige zu haben sein. Laut Falk traf sich Ginters Management zuletzt aber auch mit dem FC Barcelona, zudem ist Inter Mailand nach wie vor im Rennen.

Christensen will zwölf Millionen

Deutlich mehr verdienen will Andreas Christensen, der Bayerns Wunschlösung als Süle-Nachfolger ist und auch bei Barça gehandelt wird. Dem Vernehmen nach fordert der Däne zwölf Millionen Euro Jahresgehalt. Das ist selbst dem FC Chelsea zu viel, der deshalb wohl darauf verzichtet, Christensens auslaufenden Vertrag zu verlängern.

Die Bayern sollen den Poker um den ehemaligen Gladbacher anführen, mit dem Münchner Angebot sei Christensen aber noch nicht zufrieden, so Falk. Generell wolle der 25-Jährige nach fünf Jahren in London aber etwas Neues machen. Der FCB scheint dabei eine interessante Option zu sein.

Rüdiger wohl zu teuer

Christensen ist also Bayerns Plan A, Ginter höchstens Plan C. Dazwischen liegt noch Antonio Rüdiger, ebenfalls deutscher Nationalspieler. Der 28-Jährige ist wie alle anderen Kandidaten ablösefrei zu haben, tendiert aber eher zu einer Verlängerung bei Chelsea und will noch mehr verdienen als Christensen. Real Madrid, das bereit ist, große Gehälter zu zahlen, ist ebenfalls im Rennen.

Ein weiterer Kandidat in München ist der gelernte Mittelfeldspieler Denis Zakaria (25), den die Bayern mit einer Doppelrolle aus Innenverteidiger und Sechser locken sollen. Auch Ginters Gladbacher Kollege ist im Sommer zum Nulltarif zu haben. Aktuell treibt Juventus Turin aber einen Wintertransfer von Zakaria voran.