Messi wird belästigt | Der italienische Super Bowl

„Belästigung von Leo Messi“

Die Gerüchte um den potenziellen Wechsel von Lionel Messi zu Paris St. Germain nehmen mittlerweile absurde Züge an. Auf der Titelseite von ‚France Football‘ wurde La Pulga im Trikot des französischen Hauptstadtklubs abgebildet. Das stößt in Spanien auf wenig Gegenliebe. Die ‚Mundo Deportivo‘ schreibt von „Belästigung von Leo Messi aus Paris“. Bei der ‚Sport‘ sieht man einen taktischen Angriff mit Blick auf die anstehende Partie zwischen PSG und dem FC Barcelona in der Champions League (16. Februar) und schreibt: „In Paris provozieren sie Barça weiter.“ Die katalanische Tageszeitung ist überzeugt, dass „der französische Klub die Atmosphäre im Camp Nou stören“ will.

„Der italienische Super Bowl“

In Anlehnung an den Super Bowl im American Football, der vergangenen Sonntag stattfand, nennt die ‚Tuttosport‘ die Begegnung zwischen Juventus Turin und Inter Mailand in der Coppa Italia den „italienischen Super Bowl“. Im Hinspiel siegte die Alte Dame mit 2:1 und setzt Inter damit gewaltig unter Druck. „Der italienische Pokal ist sehr heiß“, schreibt die ‚Gazzetta dello Sport‘. Hierzu verweist man vor allem auf das Aufeinandertreffen der beiden Torjäger Romelu Lukaku und Cristiano Ronaldo. Für den ‚Corriere dello Sport‘ wird es „Die Nacht der Wahrheit". In einem sind sich alle einig: Das Halbfinal-Rückspiel gilt als „vorgezogenes Finale“.

„Die Liga lebt“

Atlético Madrid zieht in La Liga einsame Kreise an der Spitze der Tabelle. Die Formkrisen vom FC Barcelona und von Real Madrid brachten den Rojiblancos einen komfortablen Vorsprung ein. Obwohl die Distanz zu Rang zwei noch immer acht Punkte beträgt, schreibt die ‚as‘ auf dem Titelblatt: „Die Liga lebt“. Der Grund ist das 2:2 des Tabellenführers gegen Celta Vigo am gestrigen Abend. In der Nachspielzeit musste die normalerweise defensiv sehr stabile Mannschaft von Trainer Diego Simeone den Ausgleichstreffer schlucken, weshalb die ‚Mundo Deportivo‘ treffend formuliert: „Celta klaut zwei Punkte“. Nach den Siegen von Barcelona gegen Betis Sevilla (3:2) und Real gegen SD Huesca (2:1) am vergangenen Wochenende könnte dem Titelkampf bald wieder Spannung eingehaucht werden.