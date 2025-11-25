Bayern-Zukunft: Kane wird deutlich

Harry Kane lässt keine Zweifel daran aufkommen, dass er beim FC Bayern bleiben wird. „Dieser Wechsel war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich habe jeden Moment genossen: Die neue Liga, die Europapokal-Nächte, die Bundesliga, die unterschiedlichen Kulturen, das hat mir geholfen, mich weiterzuentwickeln und mich zu verbessern“, erklärte der Topstürmer auf der Pressekonferenz und unterstrich: „Ich bin offen dafür, länger bei Bayern zu bleiben. Wir sind eines der besten Teams in Europa, es gibt kein anderes Team, zu dem ich will. Ich habe noch 18 Monate Vertrag, ich bin glücklich hier.“

Schon zuvor stellte der 32-Jährige klar, dass er „mit niemandem Kontakt gehabt“ hat. Kane führte aus: „Es gibt keine Eile. Ich bin wirklich glücklich in München. Das sieht man an der Art und Weise, wie ich spiele. Wenn es Kontakt geben wird, dann sehen wir weiter.“ Es sei „unwahrscheinlich, dass sich nach dieser Saison etwas verändert. Ich bin mir sicher, dass ich mit Bayern in den nächsten Monaten Gespräche haben werde, dann sehen wir, was das Beste für die Zukunft ist.“