Die Befürchtungen um einen längeren Ausfall von Dani Olmo (28) haben sich bestätigt. Wie der FC Barcelona mitteilt, ist der offensive Mittelfeldspieler rund einen Monat zum Zuschauen verdammt.

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Olmo hatte sich beim gestrigen Champions League-Spiel gegen Paris St. Germain (2:4) eine Adduktorenverletzung zugezogen. In der laufenden Saison steht der Welt- und Europameister bei vier Assists und einem Tor in zwölf Pflichtspieleinsätzen.