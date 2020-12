PSG: Neuer Anlauf bei Rüdiger?

Paris St. Germain wird sich im Januar womöglich erneut um Antonio Rüdiger bemühen. Laut der Zeitung ‚Le Parisien‘ hofft in erster Linie Trainer Thomas Tuchel auf eine Verpflichtung des Innenverteidigers. Beim FC Chelsea steht der deutsche Nationalspieler noch bis 2022 unter Vertrag.

Schon im zurückliegenden Wechselfenster waren die Franzosen an Rüdiger dran. Neben PSG galten auch die AS Rom, West Ham United, Tottenham Hotspur, der AC Mailand und der FC Barcelona als interessiert. Barça soll ebenfalls weiterhin an Rüdiger dran sein.

„Nicht zufrieden bei Chelsea“

Hintergrund: Der einstige Stammspieler nimmt in den Planungen von Chelsea-Trainer Frank Lampard in der Saison 2020/21 nur noch eine Nebenrolle ein. Und Rüdigers Standing hat sich seit Schließung des Transferfensters kaum verbessert.

In der Liga kam er nur einmal zum Einsatz, in der Champions League immerhin viermal. Ansonsten heißt es für Rüdiger seit Wochen Bank oder Tribüne. Ein Abschied aus London ist also nach wie vor ein realistisches Szenario.

„Ich kann nicht zufrieden sein mit meiner Situation bei Chelsea“, äußerte der 27-Jährige am Wochenende im ‚Aktuellen Sportstudio‘ des ‚ZDF‘. „Gerüchte wird es hundertprozentig wieder geben, aber ob es dann zu etwas kommt, wird man sehen“, so Rüdiger. An einem Mangel an Interessenten sollte ein Abschied von der Stamford Bridge nicht scheitern.