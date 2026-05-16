Zeitnahe Entscheidung: Alonso vor der Einigung?

Tritt Xabi Alonso im Sommer beim FC Chelsea die Nachfolge des entlassenen Liam Rosenior an? Die Gespräche zwischen dem Basken und den Blues werden offenbar immer konkreter. Laut Fabrizio Romano haben die Chelsea-Bosse ein direktes Treffen mit Alonso geführt, nun laufen die Verhandlungen. Eine endgültige Entscheidung werde in Kürze erwartet.

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Einem Bericht von ‚Talksport‘ zufolge stehen die Londoner sogar bereits kurz vor einer Einigung mit dem ehemaligen Trainer von Bayer Leverkusen und Real Madrid. Laut dem Onlineportal könnte die Ernennung schon zeitnah erfolgen.

Romano berichtet derweil, dass der neue Coach zumindest vor der Weltmeisterschaft präsentiert werden soll. Weitere Kandidaten an der Stamford Bridge neben Alonso sind Andoni Iraola, Oliver Glasner und Marco Silva.