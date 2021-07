Southgate wechselt die Niederlage ein | Die Noten zum EM-Finale

Vierer- gegen Fünferkette: Der Kampf der Abwehrsysteme ging in der Anfangsphase klar an die Engländer, die Luke Shaw und Kieran Trippier sehr hoch positionierten und sich somit zunächst den entscheidenden Vorteil erspielten. Immer wieder kam das Team von Gareth Southgate hinter die italienische Abwehr. Die sehr frühe Führung durch Shaw war hochverdient. Nach rund 20 Minuten fand die Squadra Azzurra dann zwar bessere in die defensive Ordnung, erzeugte aber nahezu keine Gefahr für das Tor von Jordan Pickford. Mit einer leistungsgerechten englischen Führung ging es in die Pause.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach dem Seitenwechsel dann ein verändertes Bild: Italien schob deutlich höher und war fortan das spielbestimmende Team. Die Engländer ihrerseits wurden immer passiver und sorgten kaum noch für Entlastung. Viele Großchancen erspielten sich Roberto Mancinis Mannen zwar nicht, waren dann aber nach einer Standard erfolgreich. Mit der Hereinnahme von Bukayo Saka und der damit verbundenen Umstellung auf ein 4-2-3-1 hievte Southgate seine Engländer dann wieder auf fast Augenhöhe. Mit einem 1:1 nach 90 Minuten ging es in die Verlängerung.

Diese brachte zwar noch einige kleinere Highlights, ein Tor aus dem Spiel heraus war dem EM-Finale allerdings nicht mehr vergönnt. Im Elfmeterschießen versagten dann ausgerechnet Marcus Rashford und Jadon Sancho die Nerven – also jenen Spielern, die Southgate eine Minute vor Schluss und somit extra für das Duell vom Punkt ins Spiel gebracht hatte.

Torfolge

0:1 Shaw (2.): England kontert nach einer italienischen Ecke. Aus dem Zentrum spielt Kane einen starken Flachpass auf Trippier, der sich auf der rechten Außenbahn von Walker hinterlaufen lässt, aber selbst flankt. Am langen Pfosten steht Shaw blank und hämmert den Ball Dropkick in die Maschen.

1:1 Bonucci (67.): Undurchsichtiges Gestocher nach einer verlängerten Ecke der Italiener. Am Fünfer kommt Verratti zum Kopfball, nachdem Chiellini noch verpasst hatte. Pickford kann den Aufsetzer noch an den Innenpfosten lenken, doch aus kürzester Distanz staubt Bonucci ab.

Die Noten

Italien

Eingewechselt

55‘ Cristante (3) für Barella

55‘ Berardi (4) für Immobile

86‘ Bernardeschi (3) für Chiesa

91‘ Belotti für Insigne

97‘ Locatelli für Verratti

118‘ Florenzi für Emerson

England

Eingewechselt

71‘ Saka (4) für Trippier

74‘ Henderson (4) für Rice

99‘ Grealish für Mount

120‘ Rashford für Henderson

120‘ Sancho für Walker