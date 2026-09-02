Menü Suche
Kommentar 2
Eredivisie

BVB-Kandidat Nelson vor Rückkehr

von Fabian Ley - Quelle: 1908.nl | Fabrizio Romano
Reiss Nelson im Arsenal-Trikot @Maxppp

Reiss Nelson zieht es in die Eredivisie. Wie ‚1908.nl‘ und Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, kehrt der Flügelstürmer zu Feyenoord Rotterdam zurück. Den Medizincheck habe der 26-Jährige erfolgreich hinter sich gebracht. Eine Ablöse fließt nicht, seinen Vertrag beim FC Arsenal hatte Nelson kürzlich aufgelöst.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Feyenoord war der Engländer bereits leihweise in der Saison 2021/22 am Ball. Zuletzt wurde der Ex-Hoffenheimer auch bei Borussia Dortmund als möglicher Kandidat als Ersatz für den verletzten Giannis Konstantelias (23) ins Spiel gebracht, der BVB holte aber letztlich Arsenal-Youngster Ethan Nwaneri (19) per Leihe ohne Kaufoption an Bord.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Eredivisie
Premier League
PSV
Arsenal
BVB
Reiss Nelson

Weitere Infos

Eredivisie Eredivisie
Premier League Premier League
PSV Logo PSV Eindhoven
Arsenal Logo FC Arsenal
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Reiss Nelson Reiss Nelson
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert