BVB-Kandidat Nelson vor Rückkehr

Reiss Nelson zieht es in die Eredivisie. Wie ‚1908.nl‘ und Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, kehrt der Flügelstürmer zu Feyenoord Rotterdam zurück. Den Medizincheck habe der 26-Jährige erfolgreich hinter sich gebracht. Eine Ablöse fließt nicht, seinen Vertrag beim FC Arsenal hatte Nelson kürzlich aufgelöst.

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Bei Feyenoord war der Engländer bereits leihweise in der Saison 2021/22 am Ball. Zuletzt wurde der Ex-Hoffenheimer auch bei Borussia Dortmund als möglicher Kandidat als Ersatz für den verletzten Giannis Konstantelias (23) ins Spiel gebracht, der BVB holte aber letztlich Arsenal-Youngster Ethan Nwaneri (19) per Leihe ohne Kaufoption an Bord.