Liverpools Gakpo in die Bundesliga?

RB Leipzig hat angeblich ein Auge auf Cody Gakpo geworfen. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, könnte der Bundesligist in den Poker einsteigen, sollte der 26-jährige Offensivspieler die Wechselfreigabe erhalten. Im Fall der Fälle würde insbesondere Jürgen Klopp seine Kontakte spielen lassen – von 2015 bis 2024 war der Global Sports Director von RB an der Anfield Road als Cheftrainer tätig.

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Gakpo, der 2022 für 42 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zu den Reds gekommen war, wird nicht zum ersten Mal mit einem potenziellen Abgang aus England in Verbindung gebracht. Bereits im zurückliegenden Sommer hatte der FC Bayern Interesse an einer Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers, holte stattdessen aber Luis Díaz (29) an Bord.

In der laufenden Spielzeit gehört Gakpo an der Anfield Road zwar zum erweiterten Stammpersonal, ein Verkauf scheint aber dennoch nicht ausgeschlossen. Nach Informationen von ‚Teamtalk‘ befasst sich Liverpool mit einer Neubesetzung auf beiden Flügelpositionen. Demnach denkt der amtierende Premier League-Meister darüber nach, neben Gakpo auch Starspieler Mohamed Salah (33) ziehen zu lassen. Als mögliche Nachfolger werden Anthony Gordon (25) von Newcastle United und Leipzigs Yan Diomande (19) gehandelt.