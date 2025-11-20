Barça begrüßt Boateng

Jérôme Boateng hält sich dieser Tage am Trainingsgelände des FC Barcelona auf. Das berichtet die katalanische ‚Sport‘ unter Verweis auf ein entsprechendes Video. Barças Cheftrainer Hansi Flick habe sich vor der Einheit mit seinem ehemaligen Schützling getroffen. Zudem werde Boateng die Einrichtungen für einige Zeit mitbenutzen dürfen.

Nicht unwahrscheinlich, dass Boateng unter Flick hospitieren möchte. Bereits beim FC Bayern hatte der 37-Jährige erste Erfahrungen als Trainingsbeobachter sammeln wollen, wegen Fanprotesten wurde die Hospitanz unter Vincent Kompany aber abgesagt.